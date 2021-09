Eclipse Lunar: Cuándo y dónde se verá el próximo fenómeno astronómico

Este año hemos estado bajo diferentes eventos astronómicos. El eclipse de sol anular, o más conocido como "anillo de fuego" que se vivió en junio, marcó el fin de la primera temporada de eclipses, pero este 2021 se cerrará con otro suceso importante.

El 19 de noviembre ocurrirá un eclipse lunar, el cual será el último en su categoría, pero no el último del año. Normalmente estos eventos lunares o solares vienen juntos, y en este caso, en diciembre le tocará al sol con una puesta total.

Este suceso no se podrá ver en cualquier lugar de la Tierra, pues influyen factores como la hora o si el cielo está con o sin nubes.

¿En dónde se podrá ver?

Los eclipses lunares pueden ser visibles desde cualquier lugar del lado nocturno del planeta, si el cielo está despejado. Desde algunos lugares, todo el eclipse será visible, mientras que en otras áreas la luna saldrá y se pondrá mientras se lleve a cabo.

Este fenómeno se podrá observar en gran parte de Europa, Asia, Australia, África del Norte / Oeste, América del Norte y América del Sur.

¿A qué hora ocurrirá?

En Chile, la etapa penumbral comenzará a las 3:02 am, y se verá hasta la parte máxima a las 6:02 de la madrugada, mientras que la finalización el eclipse parcial y penumbral no se podrán observar, ya que la luna estará por debajo del horizonte, resultando esta parte del suceso como no visible.

