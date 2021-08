Nueva variante del Covid detectada en Sudáfrica causa preocupación: Ya está presente en 9 países

Científicos sudafricanos vigilan una nueva variante del coronavirus que posee una tasa de mutación poco habitual y cuya frecuencia aumentó gradualmente en los últimos meses, informó el lunes el Instituto Nacional de Enfermedades transmisibles de Sudáfrica (NICD, por sus siglas en inglés).

La variante, conocida con el nombre de C.1.2 fue señalada la semana pasada por la Plataforma de Investigación, Innovación y Secuenciación del Kwazulu Natal (Krisp) en un estudio aún no publicado.

Mientras que la mayoría de las infecciones por Covid-19 en Sudáfrica están siendo actualmente provocadas por la variante Delta, C.1.2 llamó la atención de los científicos pues muta casi dos veces más rápido que las otras variantes ya observadas.

Hasta ahora C.1.2 fue detectada en todas las provincias sudafricanas, así como en otras partes del mundo, especialmente en China, Mauricio, Nueva Zelanda y Reino Unido.

No es, sin embargo, muy frecuente para ser clasificada "variante digna de interés" o "variante inquietante" por la Organización Mundial de la Salud, como lo son las variantes Delta (la surgida en India) y Beta (aparecida en Sudáfrica en 2020), ambas muy contagiosas.

🦠NEW VARIANT—a new #SARSCoV2 variant C.1.2 just identified in South Africa & several countries, with concerns it could be more infectious and evade vaccines. #C12 also has mutation rate that is nearly **twice as fast** as the rate of the other variants.🧵https://t.co/r4RReDcAIe pic.twitter.com/a432jYiexE