Alerta en la Estación Espacial Internacional por grietas en uno de sus módulos

Uno de los cosmonautas que está trabajando en la Estación Espacial Internacional descubrió nuevas grietas en uno de los segmentos del aparato modular que orbita la Tierra.

“Se han encontrado fisuras superficiales en el módulo Zarya? Esto es malo y sugiere que las fisuras con el tiempo, se extenderán”, informó Vladimir Solovyov, ingeniero en jefe de la corporación espacial y de cohetes Energía a la agencia de noticias RIA.

Por el momento no se ha confirmado si es que estas fisuras han causado cierta filtración de aire desde la Estación Espacial Internacional.

La noticia no era del todo inesperada, es que ya se habían comenzado a ver las señales del paso del tiempo en el laboratorio espacial. Incluso se calculaba que para 2025 se comenzará a haber una avalancha de desperfectos por desgastes.

Es que se trata del módulo Zarya, que en ruso significa amanecer, la primera pieza de la estación en ser lanzada a órbita en noviembre de 1998.

#MissionCompleted : 🇷🇺👨‍🚀Russian cosmonauts @novitskiy_iss & Pyotr #Dubrov returned to the @Space_Station following the 7+ hour spacewalk. ✅The panel of a liquid flow regulator in the Zarya module replaced; ✅The Kurs system's plugs reconnected. Good job, lads👍 pic.twitter.com/BNGJdVwfbL

Estas son las primeras fisuras que se encuentran en una zona constantemente habitada por los cosmonautas. Anteriormente fisuras en el módulo Zvezda, causaron la filtración de aire durante 2019. A pesar de que fueron parchadas en octubre de 2020, los problemas han persistido e incluso se reportó una caída de presión en julio del año pasado.

Today marks 18 years of permanent human presence on the space station! Expedition One docked with the Zvezda Service Module on Nov. 2, 2000. The past 18 years have been full of research to benefit humans in space and on Earth! #SpaceStation20th pic.twitter.com/1iDmU8fb2X