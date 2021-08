La explicación de los astrónomos de cómo se desintegró el cometa Atlas antes de pasar por la Tierra

Durante el 2020 se vaticinó la llegada de un cometa al cielo terrestre. Según los expertos existía la posibilidad de que ATLAS o C/2019 Y4 pudiera ser observado a simple vista por los terrícolas.

Esto nunca ocurrió. El cometa se fracturó en muchos pedazos y finalmente se desintegró por completo dejando a los expertos cuestionando sus resultados.

Ha pasado más de un año desde que se perdió por completo el rastro de cuerpo celeste, y un nuevo trabajo científico teoriza que ATLAS pudo haber sido un objeto milenario revisitando la Tierra.

Aparentemente, hace 5 mil años pasó solo a 37 millones de kilómetros del Sol, una distancia menor a la que hay entre el astro y el primer planeta del sistema, lo que habría dejado un espectacular avistamiento para las civilizaciones prehistóricas.

El astrónomo Quanzhi Ye, de la Universidad de Maryland en College Park, y su equipo sugirieron que ATLAS podría ser uno de los pedazos en los que se habría dividido un cometa aún anterior y de mayor tamaño.

El hermano de ATLAS, sería el gran cometa de 1844, que cruzó el cielo terrestre con una luminosidad mayor a la de Sirius, la estrella más brillante del firmamento. Ye, cree que ambos cuerpos estarían relacionados porque comparten las mismas líneas de trayectoria, como si fueran las vías de un tren.

The great comet of 1844-45 was quite bright, reaching 1st magnitude. Below is a sketch made in 1844 from Tasmania. The new comet this year, Comet Atlas, has a similar orbit, and may be a fragment of the same body the great comet of 1844 came from. https://t.co/olNsyklTx5 pic.twitter.com/iKZXEtLG0C