Si es que desde hace un tiempo estás experimentando ganas urgentes, repentinas de ir al baño, o estás yendo mucho más seguido de lo que era habitual para ti, estás sufriendo de micción más frecuente.

Usualmente no vas más allá de hacer el día a día, es que no es una enfermedad en sí, si no que un síntoma que podría indicar que tienes otro problema con tu vejiga u otro elemento en el sistema urinario.

Antes de autodiagnosticarte con cualquier enfermedad fatal, hay dos factores que pueden estar afectando la frecuencia y por los que no tendrías que preocuparte de más. Primero analiza si es que tu consumo de líquidos ha aumentado, además, si estás embarazada también ocurre, ya que el feto empuja la vejiga.

Algunas de las enfermedades que podrías estar sufriendo son:

Infección urinaria

Estas infecciones pueden ocurrir en cualquier parte del sistema urinario. Si se trata de una de estas, lo más probable es que además sientas dolor o ardor mientras orinas, si te duele la zona inferior del abdomen, tu orina tiene un fuerte olor o sangre. En algunos casos incluso puedes tener fiebre y escalofríos.

Vejiga hiperactiva

Este es un diagnóstico que se hace cuando el órgano expulsa la orina en el momento equivocado. Al no ser una enfermedad en sí, sino que una sobre reacción de la vejiga, no deberías experimentar dolor si este es tu caso.

Lo que si acompaña a la vejiga hiperactiva es tener ganas de orinar durante la noche (8 o más veces), incontinencia, o si repentinamente pierdes las ganas de ir al baño justo después de estar desesperado.

Diabetes

Las personas con diabetes tipo 1 o 2 también pueden experimentar este problema. En estos casos la frecuencia puede aumentar porque el cuerpo no es capaz de controlar los niveles de azúcar en la sangre. Para poder contrarrestar esto, los riñones trabajan extra para tratar de eliminarla, produciendo más orina de lo normal.

Problemas renales

Los riñones, al ser los encargados de filtrar las toxinas de la sangre, para eliminarlas por la orina, también pueden producir más ganas de ir al baño cuando algo anda mal. Pero este no es el único síntoma, usualmente los problemas en estos órganos vienen acompañados de dolor en la espalda baja.

Agrandamiento o infección de la próstata

La próstata crece contigo, pero si el crecimiento es exagerado puede interferir con tus ganas de ir al baño. Es que este órgano se ubica justo sobre la uretra, impidiendo la libre circulación de la orina. Cuando esto ocurre, las paredes interiores de la vejiga que irrita, causando su contracción a destiempo y más ganas de ir al baño.

Tumor o cáncer

Si bien este síntoma no es de los más comunes en el caso específico del cáncer de vejiga, puede ocurrir. También podría ser el caso, si es que tienes un tumor en otra región de la zona pélvica y que afecta con el espacio que tu vejiga ocupa.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

