Comer un hot dog resta 36 minutos de vida: Descubra los alimentos que "suman" o "quitan" años

Los alimentos que se consumen tienen gran influencia sobre la salud y el bienestar. De hecho, un estudio concluyó que comer un hot dog o un completo puede ser equivalente a perder 36 minutos de vida.

Las características de la dieta tienen un vínculo beneficioso o perjudicial para el organismo, pues hay ciertos productos que ayudan contra patologías como diabetes o hipertensión y otros que pueden generar afecciones médicas.

Cabe destacar que las investigaciones han sugerido que la ausencia de ingredientes saludables, ante el consumo de comida chatarra, puede aumentar la posibilidad de sufrir una muerte prematura.

Un estudio, difundido por la revista Nature, determinó que comer un hot dog puede restar 36 minutos de vida, mientras que ingerir una porción de nueces podría sumar unos 26 minutos adicionales.

Esta conclusión fue obtenida tras la aplicación del índice de salud nutricional a unos 5.853 alimentos comunes, que van desde 74 minutos ganados hasta 80 perdidos por porción, de acuerdo a su composición y a los impactos ambientales.

