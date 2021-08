Curiosity llegó a misterioso sector en Marte que podría explicar por qué se secó el planeta

En agosto de 2012 el vehículo de investigación Curiosity aterrizó en Marte. El rover tiene la misión de encontrar regiones con el potencial de haber poseído ambientes similares a los de nuestro planeta, antes de que la superficie del planeta rojo se secara.

Dos años más tarde alcanzó la base de la Montaña Sharp, una formación rocosa de 8 kilómetros de alto, que se eleva desde el cráter de Gale. Y aparentemente, este sería el lugar que podría explicar el cambio.

Uncanny: Drifting clouds over Mars' Mount Sharp as viewed by NASA's Curiosity rover



(Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS) pic.twitter.com/NXJ4kRNSeB