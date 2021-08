Tendremos que esperar: El problema que podría atrasar la llegada del ser humano a Marte

Luego de una auditoría realizada por la oficina del Inspector General de la NASA, la agencia espacial anunció que por las condiciones actuales, el regreso de los astronautas a la Luna, originalmente planeado para 2024, "no será factible".

En un informe de más de 40 página, la oficina detalla que de todos los elementos en los que se debe trabajar para cumplir con la misión Artemis -la gemela de Apollo-, el traje espacial está probando ser todo un desafío.

Según el reporte, los científicos tendrían cerca de 20 meses de atraso en diseño, testeo y creación de trajes de demostración para la estación espacial y de viaje a la luna.

Los conocedores y expertos en el tema, esperaban que la fecha de lanzamiento fuera aplazada, pero no que fuera por las unidades de traslado extravehicular. Las plataformas de despeje, aterrizaje e incluso los cohetes parecían ser el mayor desafío.

Las unidades del proyecto xEMU (Explorator Extravehicular Mobility Unit) fueron presentados por la NASA en un gran evento en octubre de 2019

Estos trajes son la clave para que la agencia continúe con sus objetivos de "regresar a los humanos a la Luna, continuar con operaciones seguras en la Estación Espacial Internacional y explorar Marte junto con otras locaciones en el espacio profundo" reza el documento publicado el 10 de agosto.

La nueva generación de trajes tendría la posibilidad de entregar a los astronautas 9 horas de trabajo y circulación fuera de un vehículo espacial. Además están planeados para que tengan más movilidad que los rígidos trajes que se diseñaron para los astronautas de Apollo y los que tantos problemas les dieron.

Según el informe, el proyecto se atrasó debido a la crisis del coronavirus, desafíos técnicos e incluso por déficit de presupuesto.

Es por eso que la NASA decidió darle una inyección de dinero al proyecto, que costará, para finales de 2025 habrá costado mil millones de dólares.

Con el anuncio del retraso de la NASA, el millonario CEO de la empresa espacial SpaceX, Elon Musk, utilizó su red social favorita para darle un mensaje a la agencia estadounidense.

En respuesta al tweet del periodista Michael Sheetz, en el que explicaba la razón del atraso de la misión, Musk simplemente dijo: "SpaceX podría hacerlo, si fuera necesario".

SpaceX could do it if need be