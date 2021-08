Estrellas fugaces y la Vía Láctea: Este es el calendario astronómico de agosto 2021

Comienza un nuevo mes y con él ya se pueden programar los avistamientos astronómicos para el año.

Para los fanáticos de la astronomía es muy importante conocerlos con anterioridad, para así poder programarse. Es que esta ciencia solo se puede apreciar bien desde lugares oscuros.

Así que si quieres ver algunos de estos eventos, y vives en una gran ciudad, deberías contemplar hacer un viaje hacia el interior.

El planeta del anillo gigante con más de 80 lunas pondrá "su mejor cara" del año. Para el 2 de agosto, el planeta se verá más brillante que nunca en nuestra bóveda estelar, ya que estará en su punto de órbita más cercano a nuestro planeta.

Una oposición ocurre cuando dos cuerpos celestes se alinean con el Sol. El astrónomo Phil Plait lo explica con la imagen de un reloj. Imaginen que cada manecilla del reloj representa a la Tierra y Saturno, y una vez al año, estas se alinean perfectamente.

The comet isn’t the only show in town. It’s a good time to watch for bright planets, too. 🪐 Today Saturn is at opposition, meaning it's at its brightest. Saturn and Jupiter rise in the southeast right after sunset. More skywatching tips: https://t.co/PIJ4fbGDw0 pic.twitter.com/DjTvkurNKR