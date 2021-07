La razón por la que hombres jóvenes y sanos podrían desarrollar casos más graves de Covid-19

Las comorbilidades son la principal causa de gravedad en los casos de las personas contagiadas con Covid-19. Desde Estados Unidos reportan que dos de cada cinco ciudadanos que fallecieron por el virus, sufrían de diabetes.

Pero esta no sería la única causa de preocupación. Recientemente, un estudio publicado en la revista Frontiers in Inmunology, indica que los hombres jóvenes sanos podrían tener una sintomatología más grave que otras personas debido a una particular mutación genética.

Según el trabajo desarrollado por instituciones de salud de España y Países Bajos analizó a una pequeña población de hombres entre 30 y 45 años, de los cuales 14 de ellos presentaron una mutación genética, sin comorbilidades.

Variante genómica

Se trataría de una variante el cromosoma X que provocaría una deficiencia en el receptor de tipo Toll 7 (TLR7). Los hombres afectados habrían sufrido graves problemas respiratorios que resultaron en necesitar de ventilación artificial.

Anteriormente, este receptor había sido vinculado con la defensa contra virus de ARN monocatenario, como es la hepatitis C o el dengue, y en enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico.

Esta deficiencia en el TLR7 es muy extraña, sería una de las más raras y esta es la primera vez que se registra una mutación humana del cromosoma.

"Diagnosticar deficiencias en TLR7 no solo nos puede ayudar a elegir el mejor tratamiento para el paciente, también nos puede servir para identificar a aquellos pacientes presintomáticos en riesgo y llevar a cabo investigaciones terapéuticas prematuras", explicó la jefa del grupo de Cáncer Hereditario del Idibell y del ICO, Conxi Lázaro.

