Basura espacial: Conoce la propuesta de Elon Musk que ayudaría a limpiar el espacio

El multimillonario CEO de la empresa espacial SpaceX, Elon Musk, informó, como siempre a través de un tuit, que las naves Starlink podrían limpiar el espacio de la basura espacial que cada año se acumula preocupantemente en las órbitas más cercanas a la Tierra.

Hasta ahora, Starlink es el prototipo de nave espacial que la empresa busca perfeccionar para que sea reutilizable, además de ser la responsable de llevar las futuras misiones a la Luna y Marte.

En el último tiempo, la cantidad de basura espacial que se ha acumulado en la órbita se ha vuelto preocupante. Esta no solo pone en peligro la vida en la Tierra, también afecta a los astronautas que dejan nuestra atmósfera y a los de la Estación Espacial Internacional.

Es por eso que se ha vuelto una prioridad de las organizaciones, buscar un plan que permita limpiar las órbitas cercanas de nuestro planeta de los restos de satélites y cohetes que se encuentran rondando a las afueras.

El tema de la limpieza espacial surgió luego de que Elon Musk presentó cambios en el diseño de los satélites Starlink que permitirán que sean menos visibles en la órbita y así no interfieran con la observación astronómica.

Ante la posibilidad de generar más cambios orientados a disminuir el impacto de la tecnología, un usuario le preguntó al multimillonario si es que ha considerado la posibilidad de que sus naves recojan basura espacial para así evitar el síndrome de Kessler a futuro.

El síndrome de Kessler plantea que una vez que los restos de máquinas en el espacio superen una masa crítica, aumentará aún más los niveles de basura, porque comenzarán a colisionar entre ellos generando una reacción en cadena interminable.

Ante la consulta, Elon Musk confirmó que Starship podría moverse “alrededor del espacio y ‘masticar’ la basura espacial con su escotilla superior”, escribió.

Hey Elon outside of Starlink which you changed orbit to lessen the impact (Kessler syndrome), has SpaceX thought of any way to try to eventually collect Space debris? since it could directly affect its business in the future if it gets out of control.