Júpiter se vuelve el gran candidato a albergar vida extraterrestre: Conoce las razones

La búsqueda de restos, señales o indicios de vida en el espacio tiene constantes actualizaciones. Ya sea en nuestro sistema o en los exoplanetas.

Por el momento, después de la Tierra, Marte es considerado el planeta más habitable. Y existen algunas teorías que indicaban que Venus pudo haber sido el hogar de especies de microbios.

Pero un nuevo estudio publicado en Nature Astronomy desafía algunas de estas ideas, porque demuestra que la posibilidad de que haya vida en un planeta está más relacionada con la presencia de moléculas de agua en la atmósfera, más que la cantidad del elemento que se encuentra en un planeta.

“La búsqueda de vida extraterrestre a veces ha sido un poco simplista en cuanto al agua. Como muestra nuestro trabajo, no basta con decir que el agua en estado líquido equivale a la habitabilidad. Tenemos que pensar también en cómo los organismos similares a los de la Tierra la usan”, comentó el Dr. Philip Ball, coautor del trabajo.

Es por esto, que las nubes de ácido sulfúrico de Venus quedarían descartadas. Afortunadamente, esta información podría ser confirmada en un futuro no muy lejano, luego de que la NASA y las Agencia Espacial Europea anunciaron 3 misiones al planeta vecino.

