Mordiscos y ronroneo: Estas son las demostraciones de cariño de los gatos

Al igual que los perros, los gatos también demuestran cariño a sus dueños aunque no lo creas.

Si bien es cierto que tienen fama de ser independientes, los mininos también expresan amor a quienes le dedican tiempo de distintas maneras.

El sitio Experto Animal sostiene que a diferencia de los canes, "la forma de comportarse y expresarse de los gatos es mucho más instintiva y no ha evolucionado tanto con el contacto humano”.

Y agrega: "Sin embargo, eso no implica que los gatos no quieran a sus dueños, sino que su forma de expresarlo no ha evolucionado conjuntamente acorde a nosotros y, por ende, somos los humanos lo que nos hemos adaptado a ellos".

Es así como los especialistas aseguran que para tu "michi" eres una figura de referencia y apego, pues le proporcionas cuidados y protección, del mismo modo que lo hacía su madre.

Pixabay

¿Cuáles son las señales?

De acuerdo a La Vanguardia, estas serían algunas de las señales con las que tu gato está expresando que te quiere:

Frota su cabeza contra ti . Esos pequeños 'cabezazos' con los que busca tu mano y la 'secuestra' para que le acaricies entre las orejas.

. Esos pequeños 'cabezazos' con los que busca tu mano y la 'secuestra' para que le acaricies entre las orejas. Cuando viene corriendo con la columna arqueada , la cola erizada y se enreda entre tus piernas, rozándose con insistencia para reclamar tu atención.

, la cola erizada y se enreda entre tus piernas, rozándose con insistencia para reclamar tu atención. Cuando está en medio de su sesión de aseo y belleza y, si estás cerca, te limpia con su lengua .

. Se tumba sobre tu regazo cuando estás en el sofá viendo la tele o tu serie favorita.

cuando estás en el sofá viendo la tele o tu serie favorita. Ese ronroneo incesante, a veces sin necesidad de que le estés acariciando.

Pixabay

Sus mordiscos y arañazos . A priori puede sonar a todo lo contrario menos amor, pero si tienes gato sabes perfectamente que se trata de una muestra de cariño y juego.

. A priori puede sonar a todo lo contrario menos amor, pero si tienes gato sabes perfectamente que se trata de una muestra de cariño y juego. Cuando se queda plantado mirándote .

. Te da un masajito con sus patas.

con sus patas. Te lleva un 'extraño regalo'. Especialmente si vives en el campo, seguro que alguna vez te ha obsequiado con algún pequeño animal muerto y lo ha dejado orgulloso cerca de tus pies.

