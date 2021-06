"Solo" 125 mil dólares: Compañía de Florida vende tickets para viajar al espacio

Turismo espacial, dos palabras con las que muchos sueñan, desde millonarios hasta astronautas frustrados. Ahora, el sueño se acerca a ser una realidad.

La compañía Space Perspective, basada en Florida, Estados Unidos, comenzó con las reservas de los viajes al límite de la Tierra con el espacio.

Como los globos aerostáticos de Turquía, están desarrollando tecnología similar, pero resistente a las condiciones del vacío espacial.

La empresa da la posibilidad única de guardar uno de los ocho puestos a bordo por solo USD$ 125.000. Si es que el bolsillo alcanza, se puede reservar la nave completa por un millón de dólares (más un depósito reembolsable de 8 mil dólares).

Si bien los primeros viajes solo se harán desde el Florida, la compañía espera poder expandir sus cápsulas por el mundo.

Con 2 horas de ascenso y 2 de observación, la nave ofrecerá a los 8 pasajeros y el piloto una vista privilegiada en 360° de la superficie de nuestra Tierra y los límites con el espacio.

Dicen que será un viaje tan simple como abordar un avión, solo que con un regreso más agitado. Al igual que las cápsulas de los astronautas, la nave descenderá directo al mar, para terminar la aventura volviendo a tierra en barco.

El globo que elevará la nave tendrá un diámetro de más de 100 metros una vez inflado. No será rellenado ni con vapor ni helio, el primero porque el fuego se apagaría mientras más alto se llegue, y el segundo porque es un recurso limitado. No, el globo utilizará hidrógeno para llevarnos al espacio.

