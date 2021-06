Covid-19: ¿Cuál es la diferencia entre la variante Delta y la sudafricana Beta?

Los científicos estudian las variantes del Covid-19 para conocer más sobre ellas y detectar rápidamente otras nuevas. Dos de ellas actualmente causan mucha preocupación por complicar el cese de la pandemia a nivel global: la variante Delta, inicialmente detectada en la India y que ya fue encontrada en Chile, y la variante Beta, detectada en Sudáfrica.

Ambas variantes del coronavirus están configuradas de manera muy similar, sin embargo, no mutaron de la misma manera y las dos presentan retos distintos para la comunidad médica.

En el caso de la variante sudafricana, esta sufrió 23 mutaciones, mientras que la variante Delta de la India sufrió 15 en contraposición con la cepa original de Wuhan, reseñó El Periódico.

Cuando los cambios genéticos benefician el crecimiento del virus, estos persisten y se desarrollan. Los científicos asumen que, a través de las mutaciones, es capaz de hacerse más resistente o aumentar su nivel de contagiosidad.

La Organización Mundial de la Salud reconoció que es “posible” que exista un incremento en la probabilidad de ser ingresado a un hospital o de morir por la variante sudafricana. Sin embargo, la carga viral en las vías respiratorias no es mayor a la de la cepa original, informó RTVE.

Por otro lado, aún no es definitivo que la variante Delta cause más muertes, pero sí “se trata de una mutación que posiblemente se ha vuelto a asociar con una mejor capacidad para evadir las vacunas y con una mayor transmisibilidad”, dijo Deepti Gurdasani, epidemióloga de la Universidad Queen Mary en Londres, Inglaterra.

The Delta variant is now responsible for 20% of recent COVID cases in the US, it was 3% only 4 weeks ago. pic.twitter.com/J5BJvgKuPg