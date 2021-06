¡Ten cuidado! Ocho cosas que puedes encontrar en tu casa y son mortales para tu gato

Muchos creen que para cuidar a un gato lo mejor es no dejarlo salir de la casa (a pesar de la naturaleza curiosa de los felinos), pero los peligros no solo están en el mundo exterior. Dentro de tu hogar puedes encontrar cosas que le hagan tanto o más daño que lo que está afuera.

Parte de listado elaborado por Experto Animal quizás no te los imaginas o no los esperabas, pero recuerda que los organismos de las mascotas no son iguales a las de las personas, ni reaccionan a los mismos estímulos. Así que no creas que, porque para ti es obvio, tu gato también lo evitará.

Agua con cloro

Si tienes un gato, debes saber que los gatos tienen el hábito de tomar agua de dónde sea que la encuentren. No les importa si es tu vaso, un macetero, desde la misma llave. Por eso debes tener cuidado con los recipientes con líquido que dejas dando vueltas.

Si estás desinfectando los pisos de tu casa, no dejes tu solución con cloro sin atender, porque además de ser una fuente de agua, por alguna razón, los gatos aman el olor del cloro y podría terminar de cabeza en el balde.

Mis gatos son fetichistas de la lejía pic.twitter.com/aL8xNrtdS5 — 𝔹𝕝𝕠𝕠𝕕𝕪𝕓𝕚𝕥𝕩 🕷️ (@MartaLaranha) August 3, 2018

Aspirina

Este es uno de los medicamentos que para nosotros es un alivio, pero que para los felinos es muy venenoso. Al igual que otros remedios, como el paracetamol, es importante mantenerlo alejado, ni administrado por voluntad a los felinos.

Chocolate

La teobromina es un alcaloide que se obtiene del cacao y que estimula el sistema nervioso del gato. A diferencia de los humanos, los felinos no tienen la capacidad de eliminar la sustancia, por lo que en grandes cantidades (seis gramos por kilo de peso) puede ser mortal para tu mascota.

Humo de cigarro

Fumar en el interior de tu casa puede traer problemas para ti y tu familia, hasta tus mascotas. El humo del cigarro también promueve la aparición de células cancerígenas en los felinos tanto como en humanos.

Podrías pensar que las mascotas estarían libres del peligro, pero es al revés, el problema es que ellas pasan más tiempo en el hogar, por lo tanto, más expuestas.

Un gato expuesto al humo del cigarro podría desarrollar cáncer en la boca y en los nódulos linfáticos. Esto ocurre porque los felinos se bañan con la lengua constantemente, y su pelaje está muy expuesto a las sustancias tóxicas que emana el cigarro.

Pescado crudo

Probablemente tu felino se vuelve loco cuando siente el olor a pescado, pero lo mejor es que no compartas con él si está crudo. Las bacterias, las espinas son peligros de infección, enfermedades o incluso la perforación de tracto intestinal de tu mascota.

Bolas de naftalina

Como cualquier bola de tamaño perfecto, tu gato podría considerar que las bolas de naftalina son el mejor juguete. Pero la naftalina es tóxica y puede dañar de forma irreparable el sistema nervioso además de vómitos, diarrea y convulsiones.

Pasta de dientes

El problema de la pasta de dientes es el flúor y los abrasivos, como la sal. Puede terminar con alteraciones nerviosas, ardor en el estómago, vómitos y daños internos. El daño puede ser tan severo que incluso podría causar su muerte.

Pintura

Todos los compuestos de las pinturas, hasta la témpera que usan los niños para las tareas, pueden provocar hasta epilepsias, conclusiones y coma en un felino. Los pigmentos, aglutinantes y disolventes que las componen han probado ser de extremo cuidado.

