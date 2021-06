Como un "flipper" espacial: ¿Qué pasa con los planetas cuando explota una estrella?

Si recuerdas haber jugado en una mesa flipper, estarás preparado para entender el siguiente modelo astronómico que fue descubierto por una serie de astrónomos.

A 135 años luz de la Tierra, en la constelación de Pegaso, se encuentra el sistema planetario HR 8799. En este se encuentran 4 exoplanetas gigantes, cuyas masas superan en más de cinco veces la de Júpiter.

4-for-4th exoplanet of the hour-ish is the HR 8799 system, my personal favorite because we can DIRECTLY IMAGE the planets! Astronomers even animated the data so we can watch the planets orbit (with the light from the central star removed). Source: https://t.co/tnWkGr8Ukv pic.twitter.com/Cx5QNrXa0l