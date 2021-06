Aumenta miopía en niños tras inicio de cuarentenas: Así puedes saber si tu hijo es uno de ellos

Durante el año 2020 el mundo inició períodos de confinamiento muy restrictivos. Los adultos y niños del mundo debieron conocer y acostumbrarse a no salir de su casa. En esas condiciones fue que la vista de los niños empeoró.

Varios estudios han investigado la influencia de la falta de luz solar en la miopía. ¿El resultado? El alza de diagnósticos y el empeoramiento del problema en los más pequeños aumentó considerablemente.

¿Por qué el confinamiento daña la vista?

El responsable es la luz del Sol. Gracias a la exposición ante la luz solar, se libera dopamina en el glóbulo ocular, sustancia que evita la deformación axial del órgano y que provoca que empeore la miopía.

Carolina Picotti, oftalmóloga infantil y autora del estudio publicado en The Lancet explicó que “si los niños no salen al aire libre y no reciben luz de sol, su cuerpo no genera este neurotransmisor y la enfermedad se dispara”.

Originalmente se pensaba que las pantallas eran las culpables, pues se estima que las horas al día que pasaba un niño al frente de una aumentó en 3 y 6 horas. Y aunque los expertos coinciden en que aquello genera síntomas como sequedad del ojo, fatiga, cansancio a la vista y dolor de cabeza, no provoca cambios físicos que empeoren la vista.

No son las pantallas.



Progresión de la miopía en niños durante el confinamiento domiciliario por COVID-19 en Argentina.

¿Es suficiente abrir la ventana?

El doctor Eduardo Villaseca, oftalmólogo de Clínica Las Condes indica que lo ideal es salir afuera. "No es suficiente abrir la ventana”, explicó el especialista. Si no se puede salir, el balcón podría ayudar, pero no es la mejor opción.

Los expertos aún discuten cuánto tiempo es el razonable de exposición para mantener una vista sana, pero el consenso dice que “lo ideal sería un promedio de dos horas diarias”, añadió el doctor.

¿Cómo saber si mi hijo es miope?

Según el oftalmólogo Eduardo Villaseca, los síntomas en los niños pueden ser muy confusos. “Es un gran problema porque los niños no tienen muchos síntomas. Entonces los papás llegan a la consulta y dicen que se acerca mucho a la tele, se acerca mucho a leer o arruga la frente, pero hay muchos de esos niños que no tienen nada”, explicó el doctor Villaseca.

La recomendación es a no saltarse los controles sanos. El doctor Villaseca, recordó que el primero que se debe hacer es a los cuatro años. “Si no tiene nada, estamos listos y ahí puede hacerles controles preventivos a los 6 y 8 años. Pero si a los cuatro años sí diagnosticas algo, ahí habrá controles de acuerdo a lo que tenga el paciente.

