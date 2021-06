Variante Delta del Covid-19 duplica riesgo de hospitalización según estudio

Avanzan los conocimientos de la variante Delta del SARS-CoV-2, la que por el momento tiene a todo el mundo alerta por su peligrosidad y rápido contagio.

Recientemente en China se registró un brote de contagio con esta mutación, y los doctores del gigante asiático advierten sobre su peligrosidad. Según lo que han registrado, los pacientes que la contraen en solo 3 o 4 días presentan síntomas graves.

Hasta el momento la variante Delta ha causado estragos en India, pero ya se registran altos contagios en el Reino Unido y Estados Unidos. Latinoamérica Perú y Argentina informaron que ya han visto los primeros casos.

Ahora, un estudio escocés confirma que las personas contagiadas con esta mutación doblan el riesgo de ser hospitalizados, si es que lo comparamos con la variante Alpha, una de las primeras identificadas.

En un período de meses, en Escocia hubo 7.723 casos de contagio y 1.234 hospitalizaciones con este coronavirus mutado.

Según su trabajo, la protección contra infección de la dos dosis de Pfizer baja de un 92% a un 83%.

Mientras que AstraZeneca tendría solo un 61% de protección contra infección de la variante Delta, versus el 73% que se registró con la variante Alfa.

New @P_H_S_Official data published in @TheLancet show 2 doses of vaccine needed to prevent symptomatic COVID.



Vaccine Efficacy

Pfizer

1 dose: 33%

2 doses: 83%



Astra Zeneca

1 dose: 33%

2 doses: 61%https://t.co/0HsplrXCuT



Similar results to @PHE_uk

See Table pic.twitter.com/1i1w6bHiYy