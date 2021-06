Eclipse del anillo de fuego: La hora exacta en la que se verá el fenómeno astronómico

Apenas faltan un par de días para finalizar la temporada de eclipses de mayo y junio de 2021, ya que este 10 de junio se podrá ver el eclipse de sol anular, conocido también como un eclipse de anillo de fuego.

Se trata del segundo fenómeno de este tipo que se podrá ver este año. Después de este, seguirá la temporada de noviembre y diciembre, en la que se podrá ver un eclipse parcial de luna y un eclipse total de sol, el 4 de diciembre en la Antártica.

Desafortunadamente, estos eventos no se podrán ver directamente desde el hemisferio sur, pero siempre se pueden revisar las transmisiones especiales que se realizan, por lo llamativos que son para las personas en todo el mundo.

La verdad es que este será uno de los eclipses con vista más limitada. Gran parte de Europa solo podrá verlo de forma parcial y lo mismo ocurre con los países en territorio americano en el norte del planeta.

En este caso lo podrán ver completamente en Rusia, Groenlandia, Canadá. Mientras que de forma parcial se suma Estados Unidos (Alaska y las ciudades de la costa este), Noruega, Mongolia, China y un pequeño porcentaje del Reino Unido. De hecho, en Nueva York podrán ver el fenómeno llamado “Cuernos rojo del diablo”.

Solar Horns at Sunrise: Our Guide to the June 10th Annular Solar Eclipse https://t.co/KHbVnP3dht

The only annular eclipse of 2021 will... pic.twitter.com/KdIqE7fqRZ