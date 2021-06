Será el más largo en cientos de años: Por qué no te puedes perder el eclipse anillo de fuego

Los eventos astronómicos más disfrutados por las personas son los que son observables sin herramientas o instrumentos, si no que los puede ver cualquier aficionado a simple vista.

Es por esto que el eclipse de luna total del pasado 26 de mayo y el eclipse anular de sol del 10 de junio llaman tanto la atención. Estos usualmente vienen en pares, cuando ocurre un eclipse lunar, a las pocas semanas se puede ver la versión de sol, y viceversa, lo que se conoce como temporada de eclipses.

Condiciones difíciles

En menos de 15 días viviremos dos de estos fenómenos en su versión “total”. Esto no es imposible, pero no muy recurrente, ya que para que ocurra un eclipse lunar, el satélite debe estar en su fase llena y un eclipse de Sol solo se ve si está en la fase nueva.

Cuando por fin se alinean los cuerpos celestes y se cumple la fase lunar respectiva, tampoco se asegura que se produzca un eclipse, ya que, por la inclinación de la órbita lunar muchas veces el satélite está muy “arriba o abajo” como para que se vea bien.

Una pareja poco común

Si bien los eclipses vienen en pares, no siempre coincide que se pueda producir la versión total. Si bien el siguiente no de estos últimos, esto solo pasa porque la distancia entre los cuerpos no es la ideal, pero en teoría podría estar completamente cubierto el Sol.

Es tan poco frecuente esta pareja, que de las 2.108 temporadas de eclipse que han ocurrido y ocurrirán entre 1.600 y 2.599, solo en 126 de estas coincidirán dos eclipses totales. Después de la temporada de este año, no podremos ver este par hasta el 2.026.

El más largo en cientos de años

Cuando podemos ver un eclipse, la observación está limitada al tiempo que es visible desde el punto que estamos en la Tierra, que además cambia si es que viajamos. Pero esta duración no es lo mismo que el tiempo total de un evento, o sea el período en que es visible en las diferentes latitudes.

En este caso, el próximo 10 de junio, la duración a nivel global del eclipse de anillo de fuego será de 17.939 segundos, o un poco menos de 5 horas, lo que lo hace uno excepcionalmente largo. Si volvemos a revisar la lista de todos los eclipses entre 1.600 y 2.599 se ubica como el quinto más duradero.

