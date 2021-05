"Dedos de Covid": El problema dermatológico que afecta a quienes sufrieron la enfermedad

Ya se sabe que las personas con Covid-19 tienden a experimentar síntomas como fiebre, tos constante, dolor muscular y dificultad para respirar. Pero estos no son los únicos. Como es una enfermedad nueva siguen apareciendo casos extraños, como los de las personas con manifestaciones en la piel.

Los "dedos de Covid" es una de estas. Su nombre se debe a que se puede ver exclusivamente en los dedos y es más frecuente en los pies que en las manos. Los doctores han notado que este fenómeno aparece en pacientes contagiados de todas las edades, pero es más común en adultos jóvenes.

Esta condición es similar a los sabañones. Usualmente aparece inflamación y rojez en los dedos o una coloración morada, parecida a un moretón. En algunos casos es dolorosa y se endurece la piel.

Otras personas incluso han visto pus debajo de la inflamación o las heridas.

Dr. Strasswimmer: These are 'Covid Toes', patients positive for COVID-19 came in with rashes such as these. #GGR pic.twitter.com/gdTMti6QfD