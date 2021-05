Uno de los fenómenos comunes, de forma casi transversal en diferentes cuerpos celestes, es la lluvia. Dependiendo de las características de cada planeta, la lluvia se ve de una forma diferente.

Acá, en la Tierra, las precipitaciones son agua que cae a una velocidad y con cierto tamaño dependiendo de la gravedad y las condiciones atmosféricas de nuestro planeta, pero este no es el caso de todos lados.

¿Se imaginan levantarse, escuchar la lluvia caer, y en el momento que te asomas de por la ventana, en vez de ver las típicas gotas de agua, del cielo caen gotas de un amarillo casi brillante; en el aire ya no se siente el olor a tierra mojada, si no que una mezcla de almendras, gasolina y un toque a pescado en descomposición?

Así se sentiría, más o menos, un día de lluvia en la luna de Saturno, Titán, en dónde en vez de caer agua, llueve gas metano líquido. Gracias a la información que se ha recopilado de nubes y precipitaciones en otros cuerpos celestes, los expertos han podido sacar estas conclusiones.

En Marte el dióxido de carbono que abunda en su atmósfera cae lentamente como la nieve o hielo seco. Mientras que en Venus, la lluvia de ácido sulfúrico se evapora incluso antes de que toque la superficie.

Si vieras la lluvia caer en Júpiter, sería algo más parecido al granizo. Se tratarían de masas que no son sólidas como el hielo congelado, sino que parecen una bola de barro, rica en amonio.

