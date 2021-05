Gracias al Very Large Telescope, ubicado en el Desierto de Atacama, un grupo de astrónomos logró fotografiar, por primera vez un exoplaneta masivo.

Se trata de YSES 2b, un gigante de gas ubicado a 360 años luz de la Tierra, al sur de la constelación Musca, y que es 6 veces más masivo que Júpiter.

