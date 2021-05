La llegada de un nuevo cachorro a la familia puede ser emocionante, pero a la vez asusta a cualquiera. Como buenos bebés, requieren de tiempo, energía y mucho amor durante sus primeros meses de vida.

Para las personas que por primera vez tienen un perro, puede ser aún más desafiante. Algunas veces se peca de ser demasiado indulgente por cariño y ternura, lo que en vez de generar buenos resultados, muchas veces termina jugando en contra.

Es por eso que acá podrás revisar los consejos sobre lo que debes hacer y lo que no debes hacer para cuidar muy bien de un cachorrito.

Debes tener tiempo

Recibir un nuevo cachorro significa que debes tener tiempo para estar físicamente con ellos. La idea es que se les pueda acompañar en la transición que es dejar a su mamá y pasar a una nueva casa. Además, para que se acostumbre a las reglas de un hogar, la idea es que las reciba lo antes posible.

Ten tu kit para cachorros listo

Incluso antes que llegue el perro a la casa, lo mejor es que tengas un kit con todos los objetos que podrías necesitar. Desde juguetes, toallas para entrenar el baño, la mejor comida, hasta un canil o jaula en caso de que sea necesario. También debes considerar una correa, artículos de aseo, o una maleta para transportarlo.

No le des muchos premios

Si bien, para entrenar a un perro, el sistema de premios puede ser fundamental, no se debe abusar. Son varios los problemas que puede generar. Primero, aprenden rápido, por lo que si cada vez que lloran les das un snack para que se calmen, en muy poco tiempo se volverá un hábito.

El segundo problema está asociado a los hábitos alimenticios. Igual que con los niños, si les das muchos snacks, se les arruina el apetito, comen a deshora y preferirán comidas que podrían ser homologables con la comida chatarra para los humanos.

Establece reglas y no las cambies

Los cachorros son como esponjas que absorben todo el nuevo conocimiento. En este período se establecerán las reglas que seguirán para el resto de su vida, así que no los confundas. Si decides que no se puede subir a los muebles, mantente firme y no cedas ante cualquier circunstancia.

Llévalo al veterinario

Lo más importante es mantener su salud y que tenga todas sus vacunas al día. Busca un buen veterinario que pueda ser su médico de cabecera. En caso de que no tengan atención de 24 horas, pídele al mismo profesional recomendaciones de servicios de urgencia.

No dudes en consultar con un veterinario. La lógica es: si por una preocupación llevarías a un hijo al doctor, debes hacer lo mismo con tu perro.

