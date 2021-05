Según un nuevo estudio de la Universidad de Brown en Estados Unidos, microbios podrían vivir bajo la superficie de Marte. Los resultados se obtuvieron luego de analizar algunos meteoritos que viajaron desde el planeta rojo hasta nuestra Tierra.

Durante muchos años se creyó que esta teoría era imposible, y es que nadie se podría imaginar que podría haber vida, como la conocemos, en un ambiente tan inhóspito como Marte. Y es que la superficie del planeta es estéril, está constantemente radiada y es extremadamente fría.

Pero en los últimos años se descubrió que bajo su suelo, las condiciones cambiarían. Se han descubierto pequeños lagos de agua subterránea, y se cree que estos podría haber agua en estado líquido, lo que podría ser habitable para ciertos microbios.

"No sabemos si alguna vez comenzó la vida debajo de la superficie de Marte, pero si lo hiciera, creemos que habría suficiente energía allí para sostenerla hasta el día de hoy.", comentó Jesse Tarnas, el investigador líder del estudio publicado en EarthSky.

Según la investigación de Tarnas, que se basó en información recabada de meteoritos marcianos de todo el mundo, algunas de estas rocas tendrían los ingredientes necesarios que permitirían la vida.

Primero, el ambiente podría ser similar al subsuelo de la Tierra, por lo que buscaron los ingredientes esenciales para las bacterias terrestres, los elementos radioactivos: torio, uranio y potasio, todos minerales sulfúricos que se podrían convertir en sulfatos.

Deep microbial communities consume energy produced by water-rock reactions. Our study used data from different martian meteorites—Mars rocks on Earth(!)—to calculate how much chemical energy they’d produce when in contact with groundwater. Photo: Institute of Meteoritics, UNM pic.twitter.com/JWDjRiTWFQ