Desde el comienzo de la pandemia por el coronavirus, una de las medidas preventivas en las que más ha insistido la Organización Mundial de la Salud (OMS) es en el uso de mascarillas o tapabocas para evitar los contagios y la propagación del Covid-19.

En este contexto, distintas informaciones se han difundido sobre el daño que pueden ocasionar las mismas a nuestra salud. Muestra de ello es la publicación del usuario @justiceforevee, quien el 13 de noviembre, subió a Twitter un mensaje que aseguraba que el uso de mascarillas produce neumonía bacteriana, con una imagen adjunta de un menor de edad en lo que sería un centro asistencial.

A partir del tuit viralizado, se buscó en Facebook la publicación original, la cual fue subida a la red social el día 12 de noviembre por el usuario Ashten Alynn. En esta se indica que el menor había contraído neumonía bacteriana por el uso continuo de la máscara.

¿Puede producir la mascarilla una neumonía bacteriana?

El médico broncopulmonar de la Universidad de los Andes, Ronald Reid, comentó a Meganoticias.cl que además de que no está demostrado, es difícil dar una relación causal. "La neumonía es algo frecuente (...) y que sea por la mascarilla es difícil decirlo categóricamente, porque la mascarilla hace un efecto de barrera de que no tienes contacto con bacterias de otras personas", aseguró.

Además, afirmó que si un tapaboca está muy contaminado y se respira a través de este, se podrían estar aspirando las partículas que están ahí. Sin embargo, agregó que "es muy difícil poder decir que la neumonía bacteriana fue causada por la mascarilla, porque la neumonía es frecuente per se y las bacterias que producen la neumonía por lo general vienen de otra persona enferma, del ambiente, no de las mismas bacterias de la persona".

Por su parte, el médico broncopulmonar de la Clínica Dávila y Hospital Clínico Universidad de Chile, Felipe Rivera, se refirió a la posibilidad de una neumonía bacteriana por el uso de mascarilla. Sobre esto afirmó que "es una exageración y uno de los mitos que puede provocar que la gente empiece a no utilizar las mascarillas".

El doctor Rivera agregó que si los tapabocas son bien utilizados, el riesgo de que haya una neumonía bacteriana no existe. De todas maneras, manifestó que hay un mayor riesgo de contaminación si una mascarilla se usa repetidamente y sin el aseo correspondiente.

Acerca de la falta de su limpieza, comentó que "de aquí a que pueda provocar en una persona normal, que no tenga enfermedades respiratorias, que no está tomando medicamentos que suprimen la inmunidad, que no estén tomando corticoides o que sean enfermos crónicos; es muy poco probable".

¿Cómo usar correctamente la mascarilla?

Acerca del uso de esta, el Dr. Reid señaló que "los estudios que hay, demuestran que el uso de mascarilla como mecanismo de barrera ha disminuido mucho la incidencia, no solo de neumonía sino que de todo tipo de infección respiratoria".

Por otra parte, en el balance del 15 de noviembre el ministro de Salud, Enrique Paris, recordó que “el uso correcto de la mascarilla debe ser siempre y en todo el país. Hay excepciones, al comer, al disfrutar del mar, pero ya sea al aire libre o en espacios cerrados, el uso de la mascarilla es fundamental”.

A continuación te presentamos algunas recomendaciones sobre el uso de la máscara ofrecidas por la Doctora Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias:

Uso correcto: la mascarilla debe cubrir la boca y la nariz

Utilizarla cuando está indicado: El 10 de julio de este año, se publicó en el Diario Oficial: "Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas que transiten en la vía pública de zonas urbanas o pobladas, así como en espacios públicos o comunitarios".

Deshacerse de las que son desechables: En la siguiente nota de Meganoticias puedes revisar cuáles son las recomendaciones de la OMS para deshacerse de los cubrebocas no reutilizables.

Las mascarillas no desechables deben ser lavadas, de acuerdo a la OMS.

Lavado constante de manos antes de quitársela y después.

Cambiar la mascarilla durante el día en caso de que seamanipulada muchas veces.

En conclusión, el uso incorrecto del tapabocas puede generar riesgo de contaminación. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de los expertos, es poco probable que esto pudiese provocar una neumonía bacteriana, más aún si se toman las medidas sanitarias adecuadas.