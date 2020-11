De acuerdo a cifras suministradas recientemente por el Ministerio de Salud, más de 1.5 millones de personas en Chile tienen diabetes.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, sostiene que esta "es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos".

El sitio explica que "la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre".

"Más que glucosa"

Este sábado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, por esta razón la farmacéutica AstraZeneca lanzó una campaña online gratuita denominada: "Más que glucosa".

A través de la plataforma de información www.masqueglucosa.cl la compañía publicará material de fácil comprensión para que cualquier persona que padezca esta condición, algún familiar o simplemente alguien que lo requiera conozca más a fondo sus causas y las posibles enfermedades asociadas a la enfermdad precisó mediante un comunicado de prensa.

"El objetivo de esta campaña es acompañar e informar a las personas con diabetes y sus familias, porque además de llevar un control continuo por parte de su doctor y equipo tratante, es muy importante tener acceso a información", afirmó Guillermo Tron, director de AstraZeneca.

Tron apuntó: "Queremos ser un aporte, para sobrellevar de la mejor manera esta condición, especialmente en este contexto donde más que nunca se necesita información veraz, generada por expertos en la materia y libre en su acceso".

La iniciativa, además, busca crear conciencia sobre la importancia de un tratamiento integral de la diabetes, es decir uno que tome en cuenta tanto el control de los niveles de glucosa en sangre, como otras complicaciones de alta prevalencia como lo son las complicaciones cardiovasculares y renales, independientes del control glucémico.

La campaña también tendrá su espacio por Facebook e Instagram: @masqueglucosachile.