Durante los últimos días, usuarios de redes sociales han evidenciado la presencia de polillas en sus hogares, llegando incluso a catalogarla como una plaga o invasión de este insecto.

Mientras algunos se toman con humor esta situación, otros reconocen que les causa terror. Sin embargo, los especialistas llaman a tener tranquilidad frente a esta especie, pues no son dañinas y cumplen un importante rol en la naturaleza.

¿Qué dicen los expertos?

Según Tomislav Curkovic, entomólogo y académico de la Universidad de Chile, la presencia de las polillas se explica porque "está naciendo la generación adulta de primavera".

"En el caso de los insectos su ciclo va del huevo, luego un gusano o larva que crece hasta convertirse en crisálida, y que posteriormente alcanza su adultez, que es su forma más visible. Y esto ocurre todos los años porque los ciclos son siempre los mismos. La única diferencia es que en algunas oportunidades hay más ciclos, y en otras hay menos", consigna a La Tercera.

En ese sentido, el fenómeno actual consiste en que "están emergiendo los adultos de estas polillas más robustas, y ocurrirá de nuevo en el verano. Las polillas más grandes tienen un ciclo o generación al año, por lo que no las volveremos a ver hasta 2021”.

Imagen referencial - Pixabay

La influencia de las altas temperaturas

Además, el desarrollo de estos insectos está muy relacionado con las altas temperaturas. Por ejemplo, "a más temperatura, más rápido es el desarrollo de las polillas", señala el experto. "No es de extrañar que si el calor sigue persistiendo, serán cada vez más frecuentes", agrega. También sostiene que por esa misma razón que en invierno es casi imposible verlas, porque a temperaturas bajas su crecimiento se detiene.

No son dañinas para el humano

Curkovic indica que todas las polillas son herbívoras y un mínimo porcentaje de ellas se alimentan de productos almacenados, siendo consideradas como plagas.

"Las polillas que llegan a las casas y vemos en las ampolletas vienen de afuera. Pero hay otras que están dentro de las casas, asociadas a restos de alimentos, y ahí desarrollan sus ciclos, sobre todo en granos. En Chile hay tres o cuatro plagas que están en los hogares. Si alguien vive cerca de un parque o un cerro, muchas pueden provenir de ahí", manifiesta.

"Muchas polillas en su estado adulto no son dañinas, y en Chile no hay ninguna que haga daño, más allá de la gente que les tenga miedo por su revoloteo y porque son algo torpes mientras vuelan”, asegura el experto.

No obstante, pese a que no son perjudiciales para el humano, sí le pueden provocar otros inconvenientes. Dado que son herbívoras, son un problema para los agricultores, porque se comen las siembras o las raíces de los alimentos.

Su importante rol en la naturaleza

Cumplen una función similar a la de las abejas, ya que las adultas son polinizadoras: "Hay muchas plantas que sus flores abren de noche y las polillas nocturnas son las encargadas de este proceso. Son parte de una red en la que terminan siendo alimento de otros animales como los murciélagos. Ellas viven y permiten vivir".

Imagen referencial - Pixabay

Recomendaciones

Para evitar que este insecto se convierta en un nuevo habitante del hogar, el académico recomienda:

Mantener las ventanas cerradas o instalar una malla antimosquitos.

No aplicar insecticida, "porque no tiene mucho sentido".

Tener los alimentos sellados para que no sean consumidos por las polillas.

Además, el polvillo que desprenden al ser atrapadas con la mano "es una cera que la protege, aislándola para que no pierda humedad. No es de riesgo, aunque hay personas alérgicas".

Por último, en relación a los animales, como los gatos que las cazan, no hay que preocuparse: "Los insectos son considerados una gran fuente de proteína, por lo que no le hacen daño. Las mascotas por instinto comen lo que vuele cerca de ellas. A diferencia de las moscas o abejas, las polillas no tienen nada con qué picar ni son vectores de enfermedades".