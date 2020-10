Las autoridades sanitarias y las comunidades científicas de todas partes del mundo continúan haciendo sus mayores esfuerzos para conocer con exactitud la manera en que actúa el SARS-CoV-2 , causante del coronavirus.

En las últimas semanas se han informado sobre la aparición de nuevas mutaciones y cepas del patógeno, entre la aparición de nuevos síntomas y formas de atacar los distintos órganos del ser humano.

En esta línea, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron la lista de las maneras más fáciles en que la Covid-19 puede contagiar y atacar al cuerpo hasta debilitar el sistema inmune.

El contacto cercano sigue siendo una forma de contagio/ Foto referencial AFP

Aunque los especialistas han insistido en que aún están conociendo la manera de actuar del virus, a continuación te presentaremos el listado actualizado por los CDC sobre las formas en que una persona se puede infectar:

CDC updates #COVID19 guidance, incl. information about potential for airborne spread. Based on current science, CDC believes people are more likely to become infected with COVID-19 the longer and closer they are to a person with COVID-19. Full statement: https://t.co/JgNse3SuFd pic.twitter.com/AMXayoT4Kx