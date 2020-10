¿Qué pasó?

Los continuos avances tecnológicos sin duda que entregan una serie de facilidades para la vida cotidiana de las personas. Se trata de nuevas herramientas que satisfacen diversas necesidades, ante lo cual es mejor tener resguardos.

Esto, porque el humano está cada vez más cerca de manejar dispositivos tecnológicos mediante su mente, algo que se veía en la ciencia ficción pero que está próximo a convertirse en realidad.

¿Qué dicen los expertos?

"En diez años, yo pienso que los teléfonos inteligentes van a estar en nuestra cabeza, van a hacer cerebrales y no invasivos", advierte Rafael Yuste, neurocientífico de la Universidad de Columbia.

De hecho, Facebook ya está trabajando en una tecnología no invasiva que podría conectar directamente el cerebro con un computador.

Protección a los neuroderechos

Pero abrir las puertas de la mente humana tiene sus riesgos. Por lo mismo, ante el Senado se presentó una iniciativa legal que busca incorporar los neuroderechos en la Constitución, configurando un nuevo tipo de derecho humano.

"Sin internet no podríamos vivir, sin las redes sociales no podríamos trabajar ni educar. Pero si esas redes sociales no tienen regulación pueden limitar la autonomía y la libertad de todas las peronas", indicó Guido Girardi, senador y presidente de la Comisión del Futuro.

Un proyecto pionero que fue elaborado por parlamentarios, la academia chilena y 25 de los neurocientíficos más importantes del planeta.

Se pretende brindar protección de la identidad, límites éticos y garantías de acceso a tecnologías que podrían revolucionar al mundo en los próximos años.