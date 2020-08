Despídete de los compromisos y del matrimonio o, al menos, no te preocupes ni te lamentes por estar soltera o soltero, pues esta condición sería el estado civil del futuro, según el sociólogo Elyakim Kislev, investigador de la Universidad Hebrea, en Israel.

Kislev plasmó varios años de estudios sobre el tema en su más reciente libro, "Happy Singlehood: The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living"; en el cual sostiene que los solteros están lejos de ser la minoría. Además, señala que estos suelen estar mejor posicionados para alcanzar la felicidad y la plenitud a lo largo de su vida.

En su libro examina los factores que han convergido para hacer de las personas solteras el grupo demográfico de más rápido crecimiento en muchos países del mundo, consignó La Nación.

"La gente quiere más privacidad"

"La gente quiere más privacidad en sus vidas. La otra razón es el creciente estatus de las mujeres en la sociedad, ya no necesitan que los hombres provean y son más independientes. Las mujeres pueden arreglárselas solas, y desde esta perspectiva no presionan por el matrimonio", afirmó el investigador durante una entrevista con el sitio Vice.

Además, destacó que "conseguir una educación y una carrera profesional lleva tiempo, por lo que se retrasa más el matrimonio. Somos más individualistas, más globalistas".

En lo que respecta a los señalamientos sociales sobre el hecho de estar soltero o soltera, el sociólogo manifestó que durante la recopilación de datos descubrió que "el primer paso para lidiar con la discriminación y la presión social que enfrentan los y las solteras es tomar conciencia de estas acciones que experimentan. Interiorizamos esta idea de que todos deberían casarse en algún momento. Por un lado, no queremos casarnos, pero por el otro, estamos hechos para sentirnos mal por eso, como si deberíamos estar buscándolo".

Asimismo, la investigación de Kislev descubrió que las personas solteras felices son percibidas más negativamente que aquellas que son solteras, pero que buscan unirse o comenzar una vida en pareja.

Finalmente, el investigador concluyó que la soltería parece ser el estado del futuro.

"La sociedad debería comenzar a preparar a las personas para que estén solteras, porque esta situación será muy frecuente. La mayoría de la población en América del Norte y Europa es soltera. Casi todos serán solteros en su vida adulta", dijo.

Y agregó: "Necesitamos enseñar a las personas los conceptos básicos de cómo ser solteros, cómo conectarse entre sí, cómo encontrar un sentido en nuestras vidas, además de ser parte de una unidad familiar o parte de una pareja. Necesitamos encontrar nuestro propio lugar en el mundo sin el contexto de la familia nuclear".