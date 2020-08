El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, advirtió que la controvertida vacuna contra el coronavirus de Rusia no se ha probado adecuadamente, hecho que podría anular la aceptación de otras fórmulas candidatas si resulta ser insegura o ineficaz.

"Puede ser peligroso comenzar a vacunar a miles de millones de personas demasiado pronto porque podría matar la aceptación de la vacunación si sale mal, así que soy muy escéptico sobre lo que está sucediendo en Rusia", afirmó Spahn durante una entrevista este miércoles 12 de agosto.

Controversia mundial

El pasado martes 11 de agosto el Presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que su gobierno había dado la aprobación regulatoria a la primera vacuna contra el coronavirus del mundo y esperaba comenzar pronto la producción en masa, consignó el sitio de noticias Business Insider.

Esto a pesar de que aún no había completado sus ensayos de fase tres, los cuales son clave para demostrar la seguridad y eficacia de una vacuna, y que generalmente se completan antes de que se dé la aprobación regulatoria a un tratamiento.

Dada a la falta de pruebas en un importante número de voluntarios y a la inconclusa fase de los estudios, la vacuna de Rusia ha generado dudas en la comunidad científica, en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en países como Alemania y Estados Unidos.

"Me complacería si tuviéramos una buena vacuna inicial, pero basada en todo lo que sabemos, y ese es el problema fundamental, es decir, que los rusos no nos dicen mucho, esto no ha sido lo suficientemente probado", señaló el ministro de salud alemán.

Los comentarios de Spahn se hacen eco de las declaraciones ofrecidas por el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, quien también manifestó que "duda seriamente" de que Moscú haya desarrollado una vacuna segura y eficaz que esté lista para su uso.

"Funciona con bastante eficacia"

Pese a las críticas y a la poca aceptación mundial, Putin insistió en que la vacuna había sido completamente probada, con resultados positivos.

"Sé que funciona con bastante eficacia, forma una fuerte inmunidad y, repito, ha pasado todos los controles necesarios", enfatizó el presidente de Rusia, tras mencionar que una de sus hijas había sido inoculada con el medicamento y se encontraba en perfecto estado de salud.

Pero las advertencias emitidas por personas como los especialistas Fauci y Spahn subrayan las preocupaciones de que Rusia ha tomado atajos para sumar puntos contra sus rivales geopolíticos. De hecho, la vacuna incluso ha sido denominada "Sputnik V", un guiño al satélite terrestre que Rusia envió al espacio antes de que Estados Unidos pudiera lanzar uno.