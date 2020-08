Un reciente informe publicado por The New York Times precisó que entre el 20% y el 50% de las personas en algunas zonas portan una protección inmunitaria contra el Covid-19 aunque no tengan contacto con el virus.

El estudio indica que se trata de personas portadoras de células -T, potencialmente capaces de reconocer los coronavirus, incluído el último detectado en 19 en Wuhan, en China.

"Si tiene una población de células-T armadas y listas para protegerlo, podría controlar la infección mejor que alguien que no tiene esas células con la reactividad cruzada", sostiene Marion Pepper, una inmunóloga de la Universidad de Washington que está estudiando las respuestas inmunes de los pacientes.

Las llamadas células-T son probablemente rezagos de luchas pasadas con otros coronavirus, incluidos los que causan los resfriados comunes, así como también el dengue o el zika.

La reactividad cruzada de las células -T pueden proteger "casi como una vacuna", refirió Smita Iyer, inmunóloga en la Universidad de California.

Lo curioso es que se hallaron casos de portadores de linfocitos -T en Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Singapur y Reino Unido que nunca han estado expuestas al nuevo coronavirus.

