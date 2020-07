¿Qué pasó?

En la carrera emprendida por decenas de laboratorios para hallar una vacuna contra el coronavirus, distintas son las expectativas que tienen los desarrolladores con respecto al tiempo en que estará disponible el antídoto para el público.

Sobre este particular, el gobierno alemán afirmó la mañana de este miércoles 29 de julio que la vacuna para hacer frente a la Covid- 19 no estaría lista hasta mediados del 2021, por lo que advirtieron a la población que no "esperen un milagro".

Las declaraciones fueron emitidas por la ministra Federal de Educación e Investigación de Alemania, Anja Karliczek, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad de Berlín, consignó el sitio DW.com.

"No debemos esperar un milagro"

Durante su encuentro con los medios de comunicación de ese país, la funcionaria señaló que el gobierno estaba otorgando subvenciones de financiación a tres empresas biotecnológicas alemanas, CureVac, BioNTech e IDT Biologika, para ayudar a acelerar el desarrollo de sus vacunas candidatas.

Sin embargo advirtió que "no debemos esperar un milagro", pues los procesos para el desarrollo de vacunas pueden durar de un año o hasta más, todo dependiendo de como vayan evolucionando los estudios.

"Es necesario continuar asumiendo que las vacunas para la población en general solo estarán disponibles a mediados del próximo año como mínimo", insistió Karliczek

Ante este escenario, Karliczek enfatizó que hasta que no se tenga una vacuna las personas deben seguir las medidas diseñadas en el país para detener la propagación del virus.

Hasta el momento, Alemania ha registrado más de 205.000 infecciones y más de nueve muertes, pero un aumento reciente en los casos ha provocado advertencias de la agencia de salud del país.

*Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

