Todo nació cerca de los años 20, cuando la familia Álamos Ojeda decidió enviar a su hijo a recorrer el extranjero visitando los centros lecheros y pequeñas queserías del mundo. Fue ahí cuando sin pensarlo, la primera industria quesera de Chile estaba por nacer en nuestro Fundo El Roble 🌳🧀.