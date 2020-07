¿Qué pasó?

"Acabo de ver resultados impresionantes (...). Solo puedo decir "la esperanza me guía", así lo afirmó Deepak Paliwal, ciudadano británico, de origen indio, quien forma parte del grupo de los miles de voluntarios en lo que se administró dosis de la vacuna candidata contra el coronavirus de la Universidad de Oxford, junto a la compañía AstraZeneca.

En una entrevista Times Now Digital, Paliwal dio detalles de cómo se convirtió en voluntario de las pruebas y cómo se ha sentido, hasta ahora, luego de que le suministraran el medicamento, en el cual se tiene puesto toda la esperanza para hacer frente al SARS-CoV-2.

"Me enteré por uno de mis amigos que trabaja en el Hospital de San Jorge sobre un ensayo clínico que se estaba llevando a cabo en Oxford y que estaban buscando voluntarios", relató el joven farmacéutico, y apuntó que luego de su postulación en línea, lo citaron para explicarle en qué consistían las pruebas.

En este sentido, precisó, que "el proceso fue muy meticuloso, verificaron todos mis parámetros esenciales para detectar comorbilidades como diabetes e hipertensión, recuentos sanguíneos completos, etc. Recibí la confirmación en una semana de que cumplía con los criterios de elegibilidad del perfil de voluntario. Me invitaron a mi primer pinchazo el 11 de mayo y fue entonces cuando me di cuenta de la situación".

Precauciones básicas

Para Paliwal que esta vacuna logre ser aprobada resulta una decisión esperanzadora y un alivio para las personas y los gobiernos del mundo. "Hay vidas en juego y hay una economía en picada", sostuvo el joven.

Sin embargo, y desde su percepción, si el medicamento fue exitoso en la fase II con 1000 voluntarios, no duda que la prueba actual con 10 mil voluntarios resulte positivo. "Esto me da esperanza, está yendo bien".

Por otra parte, el voluntario señaló que una vez que le colocaron la dosis, le pidieron a todos los voluntarios que siguieran las precauciones necesarias como usar máscaras, lavarse las manos, practicar el distanciamiento social, que es la norma ahora para evitar la infección por Covid- 19.

"Se nos mostraron videos de que los efectos secundarios pueden variar desde problemas menores como erupción cutánea, fiebre hasta los más importantes, como daño a órganos, e incluso se ha informado mortalidad en algunos ensayos clínicos. Por lo tanto, puede haber efectos secundarios, pero no he visto ninguno y estoy bastante seguro, hago ciclismo, camino y estoy perfecto", manifestó.

