El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC) informó mediante un comunicado el pasado jueves 16 de julio que hackers rusos "atacan a organizaciones involucradas en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus".

El grupo conocido como APT29, también llamado "The Dukes"o "Cozy Bear" estaría detrás de este ataque que tiene como blanco compañías en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, consignó CNN.

"La campaña de actividad maliciosa de APT29 está en curso, predominantemente contra objetivos gubernamentales, diplomáticos, de grupos de expertos, de atención médica y de energía para robar valiosa propiedad intelectual", señala el comunicado de prensa de NCSC.

Por su parte, el director de operaciones de NCSC, Paul Chichester, afirmó: "condenamos estos ataques despreciables contra quienes realizan un trabajo vital para combatir la pandemia de coronavirus".

Robo de información

Luego que se diera a conocer la información, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, condenó el hecho y afirmó que es "completamente inaceptable" que los servicios de inteligencia rusos estén dirigidos a quienes trabajan para desarrollar una vacuna.

"Mientras que otros persiguen sus intereses egoístas con un comportamiento imprudente, el Reino Unido y sus aliados continúan con el arduo trabajo de encontrar una vacuna y proteger la salud global", sostuvo Raab también en un comunicado.

Por su parte, Canadian Communication Security Establishment (CSE) aseguró que los ataques cibernéticos rusos contra Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá probablemente se llevaron a cabo para "robar información y propiedad intelectual relacionada con el desarrollo y las pruebas de las vacunas contra el Covid-19".

En este sentido, la instancia apuntó que las actividades cibernéticas "sirven para obstaculizar los esfuerzos de respuesta en un momento en que los expertos en salud y los investigadores médicos necesitan todos los recursos disponibles para ayudar a combatir la pandemia".

Respuesta de Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Rusia "no tiene nada que ver" con los ataques cibernéticos contra las compañías desarrolladoras de un fármaco contra el coronavirus, consignó la agencia TASS.

"No tenemos información sobre quién podría haber hackeado a las compañías farmacéuticas y centros de investigación en el Reino Unido(...). Podemos decir una cosa: Rusia no tiene nada que ver con estos intentos y no aceptamos tales acusaciones así como no aceptamos otro conjunto de acusaciones infundadas de interferencia en las elecciones de 2019", dijo Peskov.

