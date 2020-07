¿Qué pasó?

"Me siento muy saludable. Me han testeado y he dado negativo", afirmó Ankan, joven de origen indio, quien forma parte de los miles de voluntarios que participan en los ensayos de fase III de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

En un video subido por el periodista Christian Martin a su cuenta de Instagram, el joven asegura que lo han estado examinando constantemente y hasta ahora los resultados han sido favorables. De hecho, mencionó que en cuatro oportunidades lo han testeado y el resultado ha sido negativo.

Anuncios en los próximos días

La respuesta positiva que han tenido, hasta ahora, los miles de voluntarios ha sido tal que los avances y/o resultados de los ensayos podrían conocerse esta misma semana, afirmó según el sitio británico livemint.com.

"Escuché que pronto habrá noticias positivas (quizás mañana) sobre los ensayos iniciales de la vacuna Oxford Covid-19 respaldada por AstraZeneca", afirmó, por su parte, el reconocido periodista británico Robert Peston en una publicación de blog .

"Aparentemente, la vacuna está generando el tipo de respuesta de anticuerpos y células T (células asesinas) que los investigadores esperarían ver (...). Si se demuestra que la vacuna Oxford es efectiva, podría entrar en producción en masa a partir de septiembre", señaló el Peston.

Por otra parte, una portavoz de la Universidad de Oxford dijo a la agencia de noticias Reuters que el equipo de investigadores que trabaja en este fármaco están esperando la confirmación de una fecha científica y la fecha y hora de publicación de los datos, pero no dio más detalles. "(Nosotros) no podemos confirmar cuándo será lanzado", afirmó la fuente.

Otros avances

Más de una docena de vacunas diferentes se encuentran en diversas etapas de prueba en todo el mundo. Los ensayos en países como Gran Bretaña, China, India y Estados Unidos son los que se han mostrado más adelantado en esta carrera para hallar una cura contra el SARS-CoV-2.

Es así como, el ministerio de defensa ruso dijo este miércoles 17 que Rusia se encuentra desarrollando una vacuna segura contra la Covid-19 y precisó que 18 personas habían participado en la investigación y fueron dados de alta sin "eventos adversos graves, quejas de salud, complicaciones o efectos secundarios".

