Tras reconocer que "surgen pruebas" de la posible transmisión del COVID-19 por vía aérea, ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en desarrollar nuevos protocolos de prevención del virus con esta nueva característica.

Benedetta Allegranzi, portavoz de la OMS, reiteró que parte de las recomendaciones consisten en usar la mascarilla incluso en lugares cerrados donde estén personas desconocidas y mantener una ventilación eficaz.

Por su parte, la comunidad científica ha profundizado más sobre este nuevo dato que se obtiene sobre la enfermedad y cómo comportarse para prevenir el contagio del virus originado en China.

Consejos para evitar la transmisión del COVID-19 por el aire

De acuerdo con la solicitud de más de 230 científicos de varios países, existen evidencias de diminutas gotas expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar que permanecen en el aire durante varias horas si no hay corrientes. Por eso la recomendación de mejorar la ventilación se convierte en algo fundamental.

"No está muy claro con qué frecuencia se propaga el virus a través de estas diminutas gotas, o aerosoles, en comparación con las gotas más grandes que se expelen cuando alguien infectado tose o estornuda, o se transmiten a través del contacto con superficies contaminadas", afirmó Linsey Marr, experta en aerosoles del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia a The New York Times.

La especialista señala que con estás evidencia lo más recomendable es minimizar el tiempo en espacio cerrados con personas que no sean de su familia, esto puede ser restaurantes, bares, lugares de trabajo, entre otros.

Si se permanecen en esos lugares se debe usar mascarilla, preferiblemente N95 y el menor tiempo posible para reducir el riesgo. En el caso de esos lugares se deben invertir en añadir nuevos filtros de aire potentes y luces ultravioletas que pueden matar los virus.

Distanciamiento social y aire libre

La especialista que formó parte del grupo de científicos que notificaron a la OMS sobre las nuevas evidencias del virus, reiteró que el distanciamiento social sigue siendo un factor muy importante para evitar el contagio del virus.

“Deberíamos hacer tanto énfasis en los protectores faciales y la ventilación como lo hacemos con el lavado de las manos. Hasta donde sabemos, esto es igual de importante, si no es que más”, señaló.

Las actividades al aire libre donde haya presencia de viento es más seguro que espacios cerrados que usan aire reciclado, por eso también se aconseja que se abran las ventanas de esos lugares para darle entrada al aire natural.



En espacios cerrados, algo sencillo que se puede hacer es “abrir las ventanas y puertas siempre que sea posible”, sostuvo Marr, quien alertó los peligros de los baños públicos, oficinas, y posiblemente ascensores.

Entre más tiempo esté la persona dentro de los lugares cerrados con personas desconocidas, se podría estar inhalando más dosis del virus.

