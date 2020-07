La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue de cerca todas las iniciativas, privadas y gubernamentales, que buscan una cura para el coronavirus: la ansiada vacuna que termine con la pandemia. De 160 candidatas, 21 ya están en fase de evaluación clínica, es decir, son probadas en humanos.

El listado, publicado a través de la página web de la OMS, tiene una advertencia: “La inclusión de cualquier producto o entidad en particular en cualquiera de estos documentos no constituye, y no se considerará ni interpretará como, ninguna aprobación o respaldo por parte de la OMS de dicho producto o entidad (o cualquiera de sus negocios o actividades)”.

La OMS quiere dejar claro que todavía hay camino que recorrer. “Sería poco inteligente predecir cuándo tendremos una vacuna lista”, declaró el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, el viernes 3 de julio.

Apenas se aventura a decir que “para finales de este año se podrían tener resultados sobre la eficacia de las vacunas candidatas”. Lo que se traduce que las vacunaciones masivas se realizarán en el 2021 y todo depende de su producción.

Alianzas

Sin embargo, los desarrolladores de estas vacunas creen que estarán listas para 2020. Al menos así lo declaran voceros de las farmacéuticas que trabajan en conjunto para obtener resultados lo más pronto posible.

La directora médica de AstraZeneca, Maria Augusta Bernardini, aseguró que en octubre podría iniciar la producción de la vacuna ChAdOx1-S, que desarrollan en conjunto con la Universidad de Oxford y es probada en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica.

Otra vacuna que avanza a marcha acelerada es la elaborada por la farmacéutica Pfizer y la compañía BioNTech. La epidemióloga encargada de asuntos científicos y médicos de Pfizer, Graciela Morales, explicó al diario El Universo que una vez les den luz verde “produciríamos cientos de millones de dosis a finales de 2020 y tendríamos la expectativa de producir más de un billón de dosis al final del 2021”.

Candidatas

Y mientras tanto, la OMS sigue evaluando candidatas de vacunas para acabar con el Covid-19. En el listado más reciente queda claro que el esfuerzo de los científicos no conoce fronteras y que la carrera por una cura sigue su curso.

Estos son las 21 vacunas candidatas que se encuentran en evaluación clínica y sus desarrolladores:

Inactivated + alum: Sinovac ChAdOx1-S: University of Oxford/AstraZeneca Adenovirus Type 5 Vector: CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology LNP-encapsulated mRNA: Moderna/NIAID DNA plasmid vaccine with electroporation: Inovio Pharmaceuticals/ International Vaccine Institute DNA plasmid vaccine: Cadila Healthcare Limited Inactivated: Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm Inactivated: Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm Full length recombinant SARS CoV-2 glycoprotein nanoparticle vaccine adjuvanted with Matrix M: Novavax 3 LNP-mRNAs: BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer DNA Vaccine (GX-19): Genexine Consortium DNA plasmid vaccine + Adjuvant: Osaka University/ AnGes/ Takara Bio Inactivated: Institute of Medical Biology , Chinese Academy of Medical Sciences Adeno-based: Gamaleya Research Institute Native like Trimeric subunit Spike Protein vaccine: Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax Adjuvanted recombinant protein (RBD-Dimer): Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences Recombinant spike protein with Advax? adjuvant: Vaxine Pty Ltd/Medytox LNP-nCoVsaRNA: Imperial College London mRNA: Curevac mRNA: People's Liberation Army (PLA) Academy of Military Sciences/Walvax Biotech. Plant-derived VLP: Medicago Inc./ Université Laval

