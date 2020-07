¿Qué pasó?

Preocupaciones por el pago del arriendo o de las cuentas son algunos de los motivos que mantiene en vela a gran parte de los chilenos. El futuro incierto provocado por la pandemia del coronavirus ha aumentado los cuadros de ansiedad, lo que deriva en altos niveles de insomnio.

De hecho, una encuesta del Programa Medicina del Sueño, de la Clínica Universidad de Los Andes, reveló que entre un 60 y 70% de la población sufre trastornos de insomnio debido a la emergencia sanitaria.

Tal es el caso de Patricia Saldías, quien no ha podido conciliar el sueño durante este último tiempo: "Hay una preocupación, un cansancio o una pena por este tema. Es algo que no se va a solucionar tan luego y eso produce que no pueda proyectarme, me siento estancada", señaló.

Dolores de cabeza y falta de concentración son algunos de los efectos que ha sentido Patricia después de noches sin dormir: "De repente mi hija me pregunta cosas y yo le contesto algo nada relacionado, después me doy cuenta que respondí mal".

Asimismo, Marisol Allendes también presenta las mismas dificultades: "Siento que apago la luz en la noche y se me prenden los ojos. Pienso en cómo se viene lo económico, la incertidumbre de cómo vamos a volver. Todo eso te da vuelta y no te deja dormir", manifestó.

¿Qué dicen los especialistas?

Para los expertos, las causas de estos trastornos están relacionados con las rutinas que se han establecido durante el confinamiento.

La médico neuróloga de la Clínica Universidad de Los Andes, Evelyn Benavides, indica que "el hecho de estar todos los días viviendo como si fuera el mismo día, sin muchos horarios y claves que les diga a nuestro cerebro cuándo es de día o de noche ha perjudicado en forma importante nuestra calidad del sueño".

El peligro de la automedicación

Con los centros médicos cerrados por al pandemia del coronavirus, las consultas médicas se han reducido y el gran temor de los especialistas es que la automedicación, que ya registra altos niveles, provoque múltiples efectos dañinos.

"La gente que ronca o que hace pausas en las noches no debería tomar medicamentos para dormir sin una indicación médica. La gente que tiene problemas al corazón o que tiene alguna enfermedad neurológica asociada debe tener más cuidado respecto a qué tipo de fármacos toma", señala Benavides.

Recomendaciones

Para aminorar los trastornos del insomnio y como una manera de conciliar el sueño, la médico recomienda que "lo ideal es mantener horarios más o menos similares a los de un tiempo en que no estamos en confinamiento".

"Levantarse más o menos a la misma hora, separar los horarios de comida, vestirnos como si fuéramos a trabajar y hacer un grado de actividad física es lo aconsejanle", indicó la profesional de la Clínica Universidad de Los Andes.

Además, se sugiere evitar el consumo de alcohol como inductor del sueño y el realizar siestas a media tarde.

Ver cobertura completa