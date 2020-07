¿Qué pasó?

Con la declaración del coronavirus como pandemia, una de las medidas más difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instancias sanitarias internacionales fue el lavado de manos con agua y jabón de manera necesaria y, prácticamente, obligatoria.

Junto con esta medida de higiene comenzaron a surgir otras relacionadas a la sanitización de los espacios comunes, la limpieza en el hogar, el lavado de la ropa, del calzado y hasta de los alimentos y productos adquiridos en el supermercado.

Sin embargo, y en medio de los tantos protocolos emanados por las autoridades, muchas dudas e interrogantes siguen generando preocupación en la población con respecto al SARS-CoV-2, entre ellas: ¿Puede pegarse el virus a mi cabello? ¿Es necesario que me lo lave todos los días?

Lavado del cabello y coronavirus

Entre las tantas investigaciones correspondientes a la Covid-19, se ubican las que descubrieron que el virus se transmite por la gotitas de saliva que expulsa una persona contagiada al toser o al estornudar. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que si estás de comprar y alguien estornuda encima o muy cerca de ti, lo mejor será llegar a casa ducharte y cambiarte de ropa.

No obstante, los expertos sostienen que "no debería preocuparte la contaminación viral en tu cabello o barba si estás practicando el distanciamiento social. Incluso si alguien estornudara en la parte posterior de tu cabeza, cualquier gotita que cayera en tu cabello sería una fuente improbable de infección", afirmó Andrew Janowski, profesor de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Hospital Infantil St. Louis de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, al The New York Times.

No ha sido estudiado

Por su parte, la doctora Mónica Berjón Otero, investigadora de especializada en Virología y Biología Molecular en el Max Planck Institute for Medical Research (Heidelberg, Alemania), señaló que "la supervivencia del coronavirus en el pelo aún no ha sido estudiada (o al menos los datos no están disponibles) de manera específica".

Es por esta razón que recomienda no obsesionarse con el tema y simplemente seguir las recomendaciones oficiales: limpiarse las manos y mantener una buena higiene, en general, según el sitio maldita.es especializado en ciencias.

Finalmente, y de acuerdo a Sonia Zuñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), es cierto que el virus podría permanecer en el cabello. "Pero no es la mejor superficie para que este sobreviva".

