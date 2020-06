¿Qué pasó?

Una investigación británica señala que la posible vacuna contra el coronavirus, que se desarrolla en diferentes partes del mundo, podría no funcionar tan bien al ser aplicada en adultos mayores, debido a que sus sistemas inmunológicos ya están disminuidos por la edad.



Sin embargo, para contrarrestar esta presunta poca efectividad, los investigadores analizan centrar sus esfuerzos en inmunizar a otro grupo etario, como los niños, los que podría poner en riesgo a las personas de mayor edad, quienes son los más vulnerables ante el virus.

¿Qué dicen los expertos?

Para el profesor Peter Openshaw, del Imperial College de Londres, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias del Reino Unido, puede ser necesario instalar el objetivo de vacunar por separado a diferentes segmentos de la población, según indicó recientemente al comité de ciencia y tecnología de la Cámara de los Lores del parlamento británico.

“A veces es posible proteger a un grupo vulnerable trazando el objetivo en otro grupo, y esto, por ejemplo, se está haciendo con la influenza. En los últimos años, el Reino Unido ha estado a la vanguardia del despliegue de la vacuna viva atenuada para niños”, explicó Openshaw, según informa The Guardian.

El científico señaló que la administración de la vacuna contra la influenza en niños, en forma de aerosol nasal, ha permitido proteger a sus abuelos, lo mismo que se podría replicar cuando se cuente con la vacuna contra el coronavirus.

Openshaw, además, indicó que también sería necesario inmunizar a los trabajadores de la salud, quienes serían los primeros en entrar en contacto con los adultos mayores si llegan a enfermar de COVID-19 y la vacuna no es tan efectiva en ellos.

Dexametasona como complemento

Para Arne Akbar, profesor de inmunología del University College de Londres y presidente de la Sociedad Británica de Inmunología, en tanto, también sería necesario aplicar otro medicamento junto a la vacuna para las personas mayores, como podría ser el fármaco dexametasona.

“Para las personas mayores, habría que tener algo como un medicamento antiinflamatorio, como quizás la dexametasona, junto a la vacuna para brindarles el máximo beneficio”, explicó el experto.

“La vacuna por sí sola ayudará a las personas más jóvenes, y eso será bueno, porque si las personas más jóvenes no se contagian, no infectarán a los adultos mayores. Pero la vacuna no ayudará directamente al grupo de más edad, quienes son los que padecen la enfermedad de forma más grave en este momento”, concluyó Akbar.

