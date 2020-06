La compañía de biotecnología Moderna informó este jueves 11 de junio que está lista para pasar a la Fase 3 en el desarrollo de una posible vacuna contra el nuevo coronavirus.

Moderna , con sede en Cambridge, Estados Unidos, dio a conocer la noticia sobre el inicio, el próximo mes de julio de 2020, de las pruebas del medicamento en 30 mil personas, luego de recibir la aprobación de la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA).

El mes pasado, la empresa informó sobre los "excelentes resultados" entre un pequeño de grupo de personas que recibió la vacuna mRNA-1273. Los ocho participantes produjeron anticuerpos "por encima de los niveles" vistos en pacientes con coronavirus recuperados.

"Esperamos comenzar nuestro estudio de Fase 3 del ARNm-1273 con unos 30.000 participantes en julio", afirmó el director médico de Moderna, Tal Zaks, mediante un comunicado.

Zaks apuntó: "Moderna se compromete a avanzar en el desarrollo clínico del ARNm-1273 de la manera más segura y rápida posible para demostrar la capacidad de nuestra vacuna para reducir significativamente el riesgo de la enfermedad Covid-19".

Finalmente, la compañía destacó que espera producir entre 500 millones y mil millones de dosis de la vacuna a principios de 2021.

