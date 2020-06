¿Qué pasó?

"De los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie a un individuo secundario" con la Covid-19; así lo afirmó el pasado lunes 8 de junio María Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la respuesta al coronavirus y jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

La especialista explicó: "Tenemos varios informes de países que están haciendo un seguimiento de contactos muy detallado. Siguen casos asintomáticos, siguen contactos y no encuentran transmisión secundaria en adelante. Es muy raro, y gran parte de eso no se publica en la bibliografía".

Infecciones pre-sintomáticas

Van Kerkhove sostuvo que lo que parecen ser casos asintomáticos de Covid-19 a menudo resultan ser casos de enfermedad leve. "Cuando en realidad volvemos y decimos cuántos de ellos eran realmente asintomáticos, descubrimos que muchos tenían una enfermedad realmente leve".

Al respecto, la representante de la OMS apuntó: "No son síntomas de Covid entre comillas, lo que significa que es posible que aún no hayan desarrollado fiebre, que no hayan tenido una tos significativa o que no tengan dificultad para respirar, pero algunos pueden tener una enfermedad leve (...). Dicho esto, sabemos que puede haber personas verdaderamente asintomáticas".

La doctora Manisha Juthani, especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de medicina y epidemiología en la Escuela de Yale de Medicina, señaló que muchos pacientes con el nuevo coronavirus pueden parecer asintomáticos o podrían ser pre-sintomáticos.

En entrevista con CNN, la experta explicó que pre-sintomático se refiere a las primeras etapas de una enfermedad, antes de que los síntomas se hayan desarrollado, mientras que asintomático puede referirse a no tener síntomas durante el curso de una infección.

Hallazgos y estudios

La doctora Juthani sostuvo que sobre este particular, un estudio realizado en abril de 2020 reveló que la excreción del virus ( momento en que una persona contagia a otra), podría comenzar dos o tres días antes de que aparecieran los síntomas.

Además, y de acuerdo a los CDC se estima que el 40% de la transmisión del coronavirus se produce antes de que las personas se sientan enfermas. "Estos pacientes no eran asintomáticos", dijo Juthani. Más bien, estaban "propagando la enfermedad antes de volverse sintomáticos".

Infecciones paucisintomáticas

Así como es importante hacer la distinción entre las infecciones asintomáticas y pre-sintomáticas, lo es el hecho de marcar la diferencia de estas dos con las infecciones paucisintomáticas, las cuales refieren a tener síntomas atípicos o muy leves.

"El rastreo detallado de contactos desde Taiwán, así como la primera cadena de transmisión europea en Alemania, sugirió que los verdaderos asintomáticos rara vez transmiten. Sin embargo, esos (y muchos otros) estudios han encontrado que puede ocurrir una transmisión paucisintomática, y en particular, en el estudio alemán, descubrieron que la transmisión a menudo parecía ocurrir antes o el día en que aparecieron los primeros síntomas", explicó Babak Javid; investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsinghua en Beijing.

