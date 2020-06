Los afectados por coronavirus, una vez que se recuperan, deben hacerse un chequeo general, pues las secuelas que deja esta infección todavía son objeto de estudio científico.

Por ejemplo, apenas se está documentando una vinculación entre el Covid 19 y la tiroiditis subaguda, una afección de la glándula tiroides.

Investigadores italianos documentaron el primer caso relacionado directamente con el coronavirus y lo publicaron en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

El documento describe las características clínicas, de laboratorio y de imágenes de una mujer de 18 años "que acudió a nuestra atención por fiebre, dolor de cuello irradiado a la mandíbula y palpitaciones que ocurrieron 15 días después de ser positiva para coronavirus. La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) había sido leve", estacan.

"La tiroiditis subaguda generalmente tiene múltiples fases, incluida una fase inicial de niveles altos de hormona tiroidea (aproximadamente 2-8 semanas), seguida de un período de niveles bajos de hormona tiroidea (aproximadamente 2-8 semanas) y luego la restauración de la función tiroidea normal" dijo la Dra. Minisha Sood , endocrinóloga del Hospital Lenox Hill en Nueva York, refiriéndose al paciente descrito en el informe.

"Es una presentación clásica de la tiroiditis post-viral", cita el informe. Un mes antes, la función tiroidea y las imágenes de la paciente eran normales. Diagnosticamos SAT y el paciente comenzó su tratamiento.

El dolor de cuello y la fiebre se recuperaron en dos días y los síntomas restantes en una semana. "La función tiroidea y los marcadores inflamatorios se normalizaron en 40 días", precisaron los investigadores.



El examen periódico y el tratamiento es clave para el buen funcionamiento de la tiroides, pero también una dieta saludable, el ejercicio físico y estar atentos a las concentraciones de yodo, dice el doctor Mahesh D. M endocrinólogo del hospital Aster CMI, en India.



"El yodo es una sustancia esencial para mantener la salud de la tiroides. Las hormonas como la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3) se denominan T4 y T3 debido a la cantidad de moléculas de yodo que poseen. La ingestión de yodo puede fortalecerse al consumir productos lácteos y mariscos", dijo Mahesh.