¿Tu gato no te deja dormir? Toma nota de estas soluciones

¿Qué pasó?

Si estás aburrido de pasar meses en cuarentena imagínate cómo se sentirán las mascotas que no tienen acceso a patios o parques cercanos y no pueden salir de casa. Si se trata de gatos, es muy posible que le estén creciendo las uñas y no tenga un lugar donde limarlas.

Los troncos de árboles y superficies ásperas y fuertes son la primera opción para mantener el tamaño de las uñas, pero cuando no hay un rascador, el gato buscará otras opciones, como los muebles. Es una "solución" simple para ellos y responde a una necesidad anatómica.

Cuando los gatos tienen uñas muy largas, empiezan a incomodarse para caminar y les puede producir dolor, pues la curva de la uña empezará a pegarse con el suelo. Recordemos que las uñas de los gatos son retráctiles, y deberían salir sólo cuando el gato presiona esta parte de la pata.

"Es muy importante observar las patas del gato en reposo. Si a simple vista podemos ver sus uñas es porque ya están muy largas. Es bueno hacer esta observación una vez por semana, explica la veterinaria venezolana Marlys Castro.

Si ya tu gato ha comenzado a rasgar la tapicería de muebles o cortinas, busca la solución natural.

Opciones

Opta por hacerle un rascador con un tronco y cordel, o compra uno de venta en los mercados. Muéstrale el nuevo lugar para limar sus uñas cada vez que lo veas rumbo al sofá, hasta que se acostumbre.

Por lo general los gatos son bastante insistentes y no cambiarán sus gustos fácilmente, así que mientras esto ocurre, protege el sofá con alguna sábana o cobertor para que el gato pierda interés.

"Puede colocar el rascador o la madera cerca del sofá y es bueno estar atento para que cuando use el rascador reciba un premio, que puede ser comida húmeda o un snack, esto reforzará este comportamiento", agrega.

¿Cuándo ir al veterinario?

Si notas que las uñas realmente están tan largas que parecen un garfio muy filoso, es hora de ayudarlo.

Lo primero es buscar ayuda del veterinario, que hace este procedimiento con los recursos ideales. Pero si te ves en la dificultad de salir, hay otras opciones.

Precauciones al cortar las uñas

Para cortar las uñas del gato venden tijeras especiales con la forma curva, pero si no tienes a mano, debes seguir una guía anatómica para no herir a la mascota pues hay un área rosada dentro de la uña donde hay terminaciones nerviosas.

"El primer paso para recortar las uñas sin miedo es acostumbrar a su gato a que le sujeten las patas y le extiendan las uñas. Acaricia la pata por un par de segundos antes de presionar la parte superior de su pata para que se extienda la uña", dice Diana Stoll, del Red Barn Animal Hospital, en EEUU.

Si no tienes la tijera especial usa un corta uñas normal, pero cuidando que el corte sea perpendicular, es decir, manteniendo la dirección de su uña -jamás cortes en línea recta o horizontal como lo harías con tus uñas- y solo corta escasos milímetros de largo pues podrías provocar mucho dolor y sangrado.

"No es bueno usar cortauñas de humanos. Lo mejor es la tijera para mascotas. Hay que hacer el corte a 1 ó 2 milímetros alejados de la zona rosada que vemos en la base de la uña, que es un área vascularizada. Siempre el cortador debe colocarse de forma vertical. Las uñas del gato tienen varias capas, es decir que hay que cortar con precisión para que no queden restos o roturas", alertó Castro, quien es experta en animales pequeños.

Este procedimiento hay que hacerlo en un ambiente cómodo, silencioso y con paciencia. Es posible que no se deje cortar todas las uñas en una sola sesión. Esto es normal en animales tan inquietos. Trata de hacer el corte en dos o tres sesiones o hasta que el gato lo permita.