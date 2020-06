¿Qué pasó?

Un equipo multidisciplinario, conformado por científicos del hospital Guy's and St Thomas' de Londres, el Kings College y la farmacéutica SEEK Group, investiga si el ibuprofeno, como antiinflamatorio y analgésico, podría ser utilizado para tratar las dificultades respiratorias de pacientes afectados con el nuevo coronavirus.

"Libérate" es el nombre del estudio, mediante el cual los investigadores medicaran a un grupo de pacientes con la enfermedad respiratoria, además del tratamiento habitual, para analizar si hay una mejora en su insuficiencia pulmonar, consignaron medios locales.

Disminuir el tiempo en el hospital

El objetivo de la pesquisa es buscar una solución que le permita a los médicos evitar una intervención más agresiva, como la ventilación, y disminuir la duración de la estancia hospitalaria de las personas con el virus.

Los líderes de la pesquisa han señalado que este estudio ayudará a refinar el tratamiento contra la Covid-19, como un enfoque distinto de las vacunas o los medicamentos antivirales que están siendo investigados por otros grupos, según el medio ABC.es.

Fórmula especial

El grupo multidisciplinario destacó que para llevar a cabo la investigación, no emplearán el ibuprofeno común que se adquiere en una farmacia; sino que trabajarán con una formulación especial que ya se utiliza para afecciones concretas, como la artritis.

"Libérate" está siendo dirigido por el profesor Richard Beale, especialista en cuidados intensivos del hospital Guy's and St Thomas, que admitió que las "opciones de tratamiento para pacientes con Covid-19 son limitadas" aunque con este ensayo esperan encontrar un "beneficio" para estos enfermos.

Controversia

Si bien el equipo ya va encaminado y espera resultados favorables, a principios de la pandemia el uso de ibuprofeno generó controversia, luego que el ministro de Sanidad francés, Olivier Verán, publicara un tuit en el que señalaba que este fármaco podría agravar la infección que el coronavirus provocaba en las personas.

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió un estudio en el que concluyó que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, entre los que se incluye el ibuprofeno, no aportan ni beneficios ni riesgos a los enfermos por Covid-19. Sin embargo, a finales de abril, la instancia, tras analizar 73 estudios, lo desmintió y concluyó que no había ningún riesgo.

