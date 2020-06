¿Qué pasó?

Un estudio realizado por especialistas de la Universidad de California, en los Estados Unidos, advirtió sobre el riesgo de usar ciertos jarabes para la tos y la interacción de sus componentes con el nuevo coronavirus.

El equipo de científicos descubrió que el dextrometorfano, un ingrediente activo común en los supresores de la tos, podría causar la replicación de los patógenos del SARS-CoV-2, sostiene la investigación publicada en la revista Nature.

"Hemos identificado un medicamento de venta libre que parece ser pro-viral, promoviendo activamente la infección, que las personas creo que deben conocer", dijo el profesor Nevin Krogan, al Daily Mail.

Análisis en células de monos

Para llegar a esta conclusión, el equipo de pesquisadores realizaron pruebas en células de monos verdes africanos similares a los humanos en términos de respuesta a los medicamentos.

Los especialistas descubrieron que cuando se introducía el dextrometorfano en las células de mono infectados por el nuevo coronavirus, aumentaba la tasa de crecimiento de SARS-CoV-2, patógeno causante de la enfermedad respiratoria.

"Deberíamos tener cuidado. Estos son resultados in vitro (de laboratorio): no se han demostrado clínicamente. No estamos recomendando necesariamente que todos dejen de tomar dextrometorfano", señaló, por su parte, el profesor Brian Shoichet.

Según los especialistas, los fabricantes de medicamentos para la tos y el resfriado usan el dextrometorfano para reprimir las señales en el cerebro que activan el reflejo de esta acción.

Otro hallazgo

Tras su estudio, los científicos también hallaron que la antihistamínica chemastina, el haloperidol antipsicótico y algunos ingredientes para medicamentos para la tos, como la cloperastina, podrían ayudar a combatir el virus.

Al respecto, el doctor Krogan señaló que muchos de estos compuestos se utilizarían mejor junto con otras drogas, como remdesivir, un posible tratamiento para la Covid-19.

Ver cobertura completa